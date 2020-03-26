Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz’a ertelendi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelere giriş için yapılan YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle üniversiteler de de eğitim uzaktan eğitim şeklinde devam ederken YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç alınan yeni kararları açıkladı.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BU SENE BİTTİ

Saraç'ın açıklamaları şu şekilde: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."

LİSELİLERİN GİRECEĞİ ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVI TEMMUZ SONUNDA

YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." diye konuştu.