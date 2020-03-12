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Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir

Son dakika: Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüse karşı üniversitelerin tatil edilmesi durumunda binlerce öğrencinin evlerinne gideceğini ve bu hareketliliğin de riskli olacağını belirtti.

12.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:44

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından üniversitelerin tatil edilmesi hakkında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yüzbinlerce öğrencinin yer değiştirmesinin risk oluşturabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece canlı yayında Türkiye'de de ilk koronavirüsün görüldüğünü açıklamasının ardından akıllara gelen sorulardan biri de eğitim kurumlarının tatil edilip edilmemesi oldu.

YÖK BAŞKANI: DEVLET KARARINA UYACAĞIZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda sunum yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin tatil edilmesiyle ilgili "Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmemesi konusunda devlet kararına uyacağız. Olası bir tatilde yüzbinlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik riskli de olabilir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından dün İstanbul'da bulunan Kadir Has Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi tatillerini erkene çekerek eğitime ara vereceklerini açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi, MEF Üniversitesi ise eğitime online olarak devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Etiketler : Sağlık, Güncel

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Yorumlar (21)
12 eylül ürünü kurumun karar alması bile tarihe karşı utanç!
Cevap Yaz 1 0
Bİ DÜDÜKTE BİZ ÇALALIM ÇÖKÜN LAN:bunlardan halkın menfaatine karar beklemek saflık olurdu zaten
Cevap Yaz 2 5
PAKO:maho denen zakasız bunu bakanm açıklamadı yök başkanı açıkladı sen ilk başta bunu öğren
Cevap Yaz 0 1
KEN0660:TAKVİM İNTERNET HABER SİTESİNDEN HABELERİ OLDUĞU GİBİ ALIP BURAYA YAPIŞTIRIYORSUNUZ, KENDİ ÇABANIZLA BULDUĞUNUZ EMEK VERDİĞİNİZ BİR HABER GÖRMEDİK, BU NASIL ANLAYIŞ HAZIRA KONMAYIN
Cevap Yaz 0 2
TAŞERON SİSTEMİ HERYEDE:haber peşinde koşacak muhabire ekipmana para vermektense biz sizin için haber derliyoruz hödölerinden paket satın almak daha ''özgürce''; merkezi anlamdaki sansüre sağladığı faydalarada deyinmeyeyim . . .
0 0
MERT ÖREN:Yaşlı hocaların emekli olma vakti gelmiş demiş. Bu devlete genç hocalar lazım.
Cevap Yaz 2 4
CEMİL:Yök başkanı iyi demiş yani diyorki üniversiteleri tatil edecez sonra tüm öğrenciler ailelerinin yanına memlekete gitmek isteyecek zaten doğru düzgün ders çalışan yok nasıl olsa okullar tatil diye dışarıda eğlenecekler eee neden biz tatil ettik? bunlar evde oturup çıkmasınlar diye lakin bu üniversiteliler uslu durmaz illa dışarı çıkarlar o yüzden ASLA ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLMEMELİDİR. YÖK BAŞKANIM ÇOK DOĞRU DEMİŞSİNİZ.
Cevap Yaz 14 8
Bİ DUSUN:Biz hic mi eve dönmeyeceğiz sanıyorsun ? Bugün dönseydik 1 bulastiracakken 1 hafta sonra dondugumuzde bulastirma ihtimalimiz 5. Cunku belirti gostermedigimizden surekli etkilesim halindeyiz. Her gun bir derste bir sinifta 75 dk ayni havayi soluyoruz. Ayrica hangi anne baba durumlar böyleyken çocuğunun eve dondukten sonra dışarda gezmesine izin verir ki ?
1 0
BOŞ YORUM:BOŞ TENEKE ADAMSIN
1 0
PAKO:çok enteresan bir cevap anlayan varsa anlatsın
Cevap Yaz 6 13

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