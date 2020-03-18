Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç, koronavirüs tatilinden sonra teknik imkana sahip üniversitelerin uzaktan eğitim sürecinin başlayacağını açıkladı.
Üniversiteler koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süresince eğitime ara verdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversitelerin uzaktan eğitime devam edeceklerini ifade etti.
Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle alışık olmadığı günlerden geçiyor. Bu kapsamda üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edildi. Üniversitelerin bağlı olduğu YÖK'ün başındaki isim Prof. Dr. Yekta Saraç bundan sonraki süreçte eğitimin nasıl devam edeceğiyle ilgili konuştu.
"DİJİTAL İMKANLARLA UZAKTAN ÖĞRETİM BAŞLAYACAK"
Saraç, şunları söyledi: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır. (Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz hafta üniversitelerle ilgili alınan tatil kararını şu sözlerle duyurmuştu: "Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir. Bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek. Üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek, böylece üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır."