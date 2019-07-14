Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs, Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş de kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ermiş yaptığı açıklamada, "Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.