14.07.2019 16:25
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Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Giresun'un Espiye ilçesi Ericek köyünde bir yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Ölü ve yaralılar var.

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs, Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş de kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ermiş yaptığı açıklamada, "Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Giresun, Ericek, Espiye, Güncel

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