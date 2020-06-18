Son dakika... Yonca fabrikasında yangın

Son dakika haberi... Yonca fabrikasında yangınAKSARAY'da yonca ve yem fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

18.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:13

AKSARAY'da yonca ve yem fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolu üzerinde Yenikent beldesinde Ali Uğurlu'ya ait yonca ve yem fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla yayılması üzerine işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, rüzgarında etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Son dakika... Yonca fabrikasında yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

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