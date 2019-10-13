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YPG Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK/YPG, Cerablus'ta içinde kadın ve çocukların olduğu araca füzeyle saldırdı. Saldırıda biri kadın olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

13.10.2019 13:16

Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin güneyine saldırdı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW antitank füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden biri kadın 2 kişinin ölümüne, biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı.

Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü.

YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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YPG Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

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