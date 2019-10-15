YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

MARDİN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sivillerin hedef alındığı havan saldırısında 2 sivil şehit oldu, 12 sivil yaralandı." denildi.

Valilikten şu açıklama yapıldı: 15.10.2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca İlimiz Kızıltepe İlçesi Taşlıca ve Otluk Kırsal Mahalleleri'ne siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, (2) sivil vatandaşımız vefat etmiş, (12) sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastaneleri'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

YPG/PKK YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.