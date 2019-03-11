YSK 31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulalarını Yayınladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları basım sonrası ilk kez tanıttı.

4 AYRI PUSULA, TEK ZARFA KONULACAK

Kısa bir süre kalan 31 Mart yerel seçimleri için partilerin adaylarını belirlenmesinin ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu. YSK tarafından örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.

İL PUSULASI

İşte Ankara seçimlerinde kullanılacak olan pusula:

İLÇE PUSULASI

İşte Çankaya seçimlerinde kullanılacak oy pusulası:

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ PUSULASI

İşte 31 Mart'ta yapılacak seçimler belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası:

İŞTE PARTİLERİN PUSULADAKİ YERİ

YSK yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimini tamamlamıştı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

1. sırada Saadet Partisi

2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi

3. sırada Türkiye Komünist Partisi (TKP)

4. sırada Vatan Partisi

5. sırada Büyük Birlik Partisi

6. sırada Hür Dava Partisi

7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

8. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi

9. sırada Demokrat Parti (DP)

10. sırada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

11. sırada İYİ Parti

12. sırada Halkların Demokratik Partisi (HDP)

13. sırada Demokratik Sol Parti (DSP)