Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven açıklamalarda bulundu. Güven, sisteme kaydı geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurdu. Güven, " Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım'ın 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlandı." dedi. Sadi Güven'in açıklamasına göre; itirazların olduğu 84 sandıkta sayım sürüyor.

YSK Başkanı Güven açıklamasında şunları söyledi;

"ANADOLU AJANSI BENDEN VERİ ALMIYOR"

Salı günü itirazlar olacak. YSK'ya itiraz için gelen A.A benim müşterim değil, benden veri almıyor. Nereden veri alıyor bilmiyorum. Benim üzerimden polemik yaratılmasın.

YSK Başkanı Sadi Güven

"84 SANDIK TARANMADI"

Bugün itibariyle yüzde 80'inin üzerinde sayım tutanağını partilerle paylaştık. 31 bin 186 sandığın 31 bin 102'si sisteme girdi. 84 sandık şu anda sisteme itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor.

"EKREM İMAMOĞLU ÖNDE"

Bizim verilerimize göre, Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım'ın 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlandı.