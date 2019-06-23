Son dakika! YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi

AK Parti ve CHP'nin YSK temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yaptığı toplantı sonucu, milletvekili seçimi mührünü taşıyan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi. YSK, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların da geçerli sayılmasına karar verdi.

AK PARTİ VE CHP'DEN MÜHÜR BAŞVURUSU

AK Parti 'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu , YSK'ya birer dilekçe gönderdi.

Yenilenen İstanbul seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Recep Özel , dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti.

CHP'nin YSK Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

YSK KARARINI VERDİ

YSK, zarflardaki hatalı mühür başvurularını görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı. YSK, 2 saatlik toplantının ardından AK Parti ve CHP'nin "milletvekili'" mühürlü zarflardaki oyların geçerli sayılması yönündeki itirazlarını kabul etti. Oyların geçerli sayılmasına karar verdi. YSK, milletvekili seçimi mührü taşıyan zarfların kabulüne karar verdi. Yapılan açıklamada, " Milletvekili seçimi mührünü taşıyan zarflar da geçerli" ifadelerini yer verildi.

İşte YSK'nın kararı;