Son dakika... Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçına odaklandı

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Denizlispor'umuzun gemisi limana en güzel şekilde, güvenli bir şekilde yanaşacaktır.

25.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:00
Süper Lig'de 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Denizlispor'umuzun gemisi limana en güzel şekilde, güvenli bir şekilde yanaşacaktır." dedi.
Uygun, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince iki oyuncunun takımdan ayrıldığını, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Beşiktaş ile yaptıkları maçta durum 1-1 iken hakem Mete Kalkavan'ın faullerini vermediğini savunan Uygun, ardından kalelerinde 2. golü gördüklerini kaydetti.
Siyah-beyazlı ekip karşısında 60. dakikaya kadar iyi bir oyun sergilediklerini belirten Uygun, "Kadromuzun dar olması da bazı hamleleri yapmamızı engellemiş oldu. Ama şu bir gerçek, Denizlispor'umuzun gemisi limana en güzel şekilde, güvenli bir şekilde yanaşacaktır." ifadelerini kullandı.
Uygun, bu haftaki rakipleri Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"Onların da bulunduğu pozisyon itibarıyla yaşadıkları sendrom onları da çok etkilemiş durumda. Birbirlerinden yetenekli, kaliteli ve geniş bir kadroya da sahipler. Onlar için de zor bir maç olacak, bizim için de zor. Zaten saydım sakatları, bir de böyle kart cezalıları da üstüne binince bizim için tabii sürecin işlemesi zor geçiyor. Ama ben inanıyorum ki o süreç içerisinde biz elimizden geleni yapacağız ve Rizespor maçında Denizlispor'umuz olarak sahadaki oyun anlayışımızla puanlarla oradan dönmek istiyoruz."
Yukatel Denizlisporlu futbolcu Mustafa Yumlu ise Beşiktaş maçında sergilediği oyun nedeniyle üzgün olduğunu, camiadan ve taraftarlardan özür dilediğini söyledi.
Ligin devam ettiğini kaydeden Mustafa Yumlu, "Bu hafta gidip Rize'den puanlarla dönüp, içeride de Gaziantep FK maçını alıp ligde rahat bir konuma gelmek istiyoruz. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız. Taraftarımızın panik yapmasına hiç gerek yok. Bu kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız." diye konuştu.
Oscar Estupinan da Beşiktaş maçında baskı yaparak beraberliği yakaladıklarını fakat sahadan kötü bir sonuçla ayrıldıklarını belirtti. Çaykur Rizespor maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Estupinan, "Ben burada çok mutluyum ama en önemlisi takım halinde sezonu iyi bitirebilmek, gerekli performansı verebilmek. Sonrasında zaten her şeye bakılır." ifadelerini kullandı. Son dakika... Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçına odaklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Denizlispor, Rizespor, Spor, Haber

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