Son Dakika! Ankara-Konya Seferini Yapan Yüksek Hızlı Tren, Kılavuz Trenle Çarpıştı: 4 Ölü, 43 Yaralı

Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz trenle çarpışıp üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ankara'dan Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı." denildi. Vali Şahin kaza ile ilgili yaptığı açıklamada; 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YÜKSEK HIZLI TREN, YOL KONTROLÜ YAPAN KILAVUZ TREN İLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Yüksek Hızlı Trenin 2 vagonu devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

KAZA SIRASINDA HIZI 80-90 KİLOMETRE CİVARINDAYDI

Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ: BANLİYÖ TRENİ İLE ÇARPIŞTI

Ankara Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, "Ankara'dan Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı." denildi. Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerinde incelemelerde bulundu.

VASİP ŞAHİN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Kazanın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. 43 yaralı var, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı. Halen UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamasını umut ediyoruz" dedi. Kazayı duyan ve trende yakınları bulunan çok sayıda kişi de olay yerine akın etti, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.Kaza nedeniyle aynı hattaki tren seferleri durdurulurken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: YHT YOL KONTROLÜ YAPAN LOKOMOTİFE ÇARPTI

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi. Olayın ardından Bakan Turhan, olay yerine giderek kaza bölgesinde inceleme yaptı.

Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.