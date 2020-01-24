Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. 24 Ocak 2023'e kadar YSK Başkanı olarak görev yapacak olan Akkaya, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine getirildi.

Salt çoğunluk ve gizli oyla yapılan seçimde, 11 aday bulunuyordu.

AKKAYA'NIN İLK AÇIKLAMASI

Akkaya başkanlık sürecinin ilk açıklamasında, "Önce 6 üyemizin görev süresi sona ermişti, üyelerimiz seçildi başladılar. Seçim sürecine göre bugün de başkanlık seçimi yapıldı. Yüksek kurul oylarıyla beni bu göreve layık gördü. İnşallah ben de sayın başkanım gibi bu görevi onurlu bir şekilde bitirip, bir meslektaşıma devretmek isterim. Ben 40 yılı aşkın bir süredir teşkilatımızda hakimlik yapmış, yargıtay üyeliği yapmış bir kişiden bu görevi almaktan onur duyuyorum. Başkanımızın bilgi ve tecrübesinden faydalanmak istiyorum. Görev süresi dolan arkadaşlarımıza ve yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ESKİ YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN: BAŞARILAR DİLİYORUM

YSK'da 7 senede 8 seçim yapıldığını belirten Eski YSK Başkanı Sadi Güven, "Bunun bir kısmını yeni başkanlığa seçilen değerli arkadaşım Muharrem bey ile birlikte yönettik. Tecrübeli bir isim. Ülkemiz seçimleri açısından inşallah hayırlı seçimlere vesile olur. Böyle bir arkadaşıma YSK'yı devretmekten mutluyum. Kendisine başarı diliyorum. Şu anda artık seçimle ilgili konuşma zamanı değil. Ancak bu dönemde bana yardımcı olan kurumda çalışmış tüm kurum üyelerime, siyasi parti temsilcilerime, çeşitli bakanlıklara ve onların yöneticilerine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de size sunmak istiyorum. Biz 8 seçimi çok yoğun şekilde basın mensuplarıyla birlikte yaşadık. Seçim döneminde vermek istediğim mesajları sizler aracığıyla vatandaşlara ilettim. Siz soğukta sıcakta beklerken önemli görevleri yerine getirdiniz. Ben tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.

ÜYELİK SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu. Danıştay Büyük Genel Kurulunca tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildiler.

SADİ GÜVEN VEDA ÇAYINI İÇTİ

Bu sabah seçim için Yüksek Seçim Kurulu binasına gelen YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarıyla vedalaşarak çay içti. Güven ile gazeteciler arasında sıcak diyaloglar yaşanırken, Güven, basın mensupları ile birlikte özçekim de yaptı.