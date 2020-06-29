Son dakika! Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı

Son dakika habere göre - Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri mültecilerin botlarını kesti, benzin bidonlarını alıp ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'a gitmek...

29.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:55
- Yunan Sahil Güvenliği'nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35'i kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri mültecilerin botlarını kesti, benzin bidonlarını alıp ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'a gitmek isteyen mültecileri taşıyan bot, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince batırıldı. Mülteciler can pazarı yaşarken, onların imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 35 mülteci kurtarıldı, 4 mülteci ise halen kayıp.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece 02.45'te Çıplak Ada batısı yaklaşık 1 mil mesafede 1 adet düzensiz göçmen botunun battığını ihbar aldı. Bölgeye bir sahil güvenlik botu sevk edildi. Giden Türk ekibi, göçmen botunun yarı batık durumda olduğunu ve suyun üzerinde göçmenlerin bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine derhal arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Olay mahalline 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı daha görevlendirildi.
Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler ilk ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk Karasularına geri itildiklerini ifade ettiler.
Göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi. Son dakika! Yunan Sahil Güvenliği’nden bir barbarlık daha...4 mülteci kayıp 35’i kurtarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

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