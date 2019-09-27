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Yunanistan'da 3,7 şiddetinde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Yunanistan'da saat 20:21 sularında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

27.09.2019 21:03

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde meydana gelerek vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan'da 3,7 şiddetinde deprem oldu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yetkililer tarafından yapılan açıklama Yunanistan'da gerçekleşen depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

BÜYÜK PANİK YARATMIŞTI

İstanbul'da 26 Eylül saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmıştı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu.

Yunanistan'da 3,7 şiddetinde deprem oldu

Yunanistan, İstanbul, Deprem, Güncel

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