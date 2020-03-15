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Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Avrupa'da etkisini artıran koronavirüs nedeniyle Yunanistan'a bir kişi daha hayatını kaybetti ve vefat eden sayısı 4'e çıktı.

15.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:36

Türkiye'nin batıda bulunan komşusu Yunanistan 'da 53 yaşındaki hasta da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede virüs kaynaklı ölümler 4'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs bu ülkede etkisini kaybederken Avrupa'da ise her geçen gün etkisini artırarak yayılıyor. Ülkemizde virüs kaynaklı bir can kaybı olmazken komşularımızdan kötü haberler geliyor.

YUNANİSTAN'DA BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Komşumuz Yunanistan'da bugüne kadar koronavirüs görülen hasta sayısı 190. Vefat eden sayısı ise bu ölümden önce 3'tü.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'de görülen koronavirüs nedeniyle bugüne kadar tüm dünyada 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde hastalığa yakalanan sayısı ise 140 bini geçti.

Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Etiketler : Yunanistan, Dünya

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