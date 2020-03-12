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Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika: Yunanistan'da 66 yaşındaki bir adam koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu vaka, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

12.03.2020 07:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:44

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında başka sağlık problemleri de olan 66 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden yaşlı adamın ziyaret için gittiği Mısır ve İsrail'den Şubat ayında döndüğü öğrenildi.

TÜM OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirilmişti.

Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edildi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Etiketler : Yunanistan, Dünya, Güncel

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