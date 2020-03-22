Son Dakika: Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye'nin komşularından Yunanistan 'da koronavirüs salgınına karşı yarın sabahtan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken vaka sayısı ve ölümler durdurulamıyor. Koronavirüs nedeniyle dünyada 14 bine yakın insan hayatını kaybederken hastalığa yakalanan sayısı ise 350 bine yaklaştı. Ülkeler de salgını kontrol altına almak için önlemleri sıklaştırıyor.

YUNANİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yarın sabah 06.00'dan itibaren ülkede sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. Miçotakis, koronavirüse karşı en önemli unsurun evde kalmak olduğunu belirtip "Yunanistan'daki durumun İtalya'ya benzemesine izin veremeyiz" dedi.