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Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için yarın sabahtan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

22.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:40

Türkiye'nin komşularından Yunanistan 'da koronavirüs salgınına karşı yarın sabahtan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken vaka sayısı ve ölümler durdurulamıyor. Koronavirüs nedeniyle dünyada 14 bine yakın insan hayatını kaybederken hastalığa yakalanan sayısı ise 350 bine yaklaştı. Ülkeler de salgını kontrol altına almak için önlemleri sıklaştırıyor.

YUNANİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yarın sabah 06.00'dan itibaren ülkede sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. Miçotakis, koronavirüse karşı en önemli unsurun evde kalmak olduğunu belirtip "Yunanistan'daki durumun İtalya'ya benzemesine izin veremeyiz" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün 12 Mart'ta gerçekleştiği Yunanistan'da bugüne kadar salgına 624 kişi yakalanırken 15 kişi ise hayatını kaybetti.

Son Dakika: Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Etiketler : Koronavirüs, Yunanistan, Sağlık, Dünya, Güncel

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