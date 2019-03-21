Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, " Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile bir araya geldi. İki bakan basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Solda Georgios Katrugalos ve Sağda Mevlüt Çavuşoğlu

YUNAN BAKAN: BUNLARIN FARKINDAYIZ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız. Güven arttırıcı adımlar konusunda özellikle askerlerimizin ve savunma bakanlarımızın bir araya gelmesinde fayda var" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN DAHİL EDİLMEDİĞİ PROJELER GERÇEKÇİ DEĞİL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri konusunda ''Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır'' ifadesini kullandı.

KIBRIS SORUNU

Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili "Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.