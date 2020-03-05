Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın mültecileri geri itmesine karşı sınıra bin özel harekat polisi konuşlandırdı

Edirne'de açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlere karşı Meriç sınırına tam donanımlı bin özel harekat polisinin yerleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'ya giden göçmenleri engellememe kararının ardından binlerce göçmen Edirne'ye Yunanistan sınırına akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu sabah kente giderek incelemelerde bulundu, ardından açıklama yaptı.

"KÖTÜ MUAMELEYE FIRSAT TANINMAYACAK"

Bakan Soylu, sınırı geçen göçmenlere Yunanistan'ın uyguladığı şiddete karşı alınan önlemlerle ilgili şöyle konuştu "Şu andan itibaren 1000 özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz. Tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla bin tam donanımlı özel harekat polisini intikal ettirdik. Zodyak botlarıyla beraber insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak. Onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen bir takım girişimlerini engelleyebilecek seviyede kendi sınırlarımızı bu vesiyle geri itmeden kurtaracak seviyede aldığımızı ifade etmek istiyorum."

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE 9 YILDIR DÜNYANIN SESİZ KALDIĞI TRAJEDİYE SAHİP ÇIKTI"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz artık buradan Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Gelen gelir geçen geçer. Türkiye yaklaşık 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı insani trajediye sahip çıktı. 18 Mart mutabakatı yapıldı. Biz buna sahip çıktık yerine getirdik. Günde 9700 kişinin Yunanistan adalarına geçtiği zaman diliminden buraya geliyoruz. Edirne'de geçen yıldan bu yana toplam 137 bin civarında kaçak göçmen yakalandı. 103 bin insanı memleketine ikna ederek geri gönderdik.

"164 İNSANI YARALADILAR"

1978 model gaz fişeğini insanların üzerine sıkmak suretiyle kullandılar. Bunu yapan Yunan tarafıdır. Frontex'i şikayet ediyorum. Frontex maalesef bir kolluk kuvveti gibi çalışmaktadır. 164 insanı yaraladılar. 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. Yunan makamları yalan üzerine yalan konuşmaktadırlar.

"GELEN İNSANLARI SİLAHLA TÜFEKLE KARŞILAMIYORUZ"

İnsanlığa kötü muamele edenlere izin verilmeyecek. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Kızılayımıza İHA'dan bütün STK'larıma teşekkür ediyorum. Gelen insanları silahla, tüfekle karşılamıyoruz. Bu alçaklıktır. Şu anda 4 milyon sığınmacı var, en yüksek seviyede hizmet etmeye çalışıyoruz. Gitmek isteyen gidiyor. Burada doğal bir akım var, aynı şekilde devam etmektedir. İnsanlık hakkına uymayan, Cenevre sözleşmesine uymayan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uymayan bu tavrı Avrupa görmezden gelmektedir. Bunu kabul etmek, içimize sindirmek mümkün değil."

NE OLMUŞTU?

Esed rejiminin İdlib'de 34 askerimizi şehit etmesinin ardından Türkiye, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri engellemeyeceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından binlerce göçmen Pazarkule Sınır Kapısı'na akın etti. Yunanistan ise sınırı geçen göçmenlere uyguladığı şiddetle tepki topluyor.