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Son Dakika: Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

Son dakika: Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

06.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:34Son Dakika: Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı.

'İLİŞKİLERİ KESİNTİYE UĞRATMAYACAK'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sınır dışı adımının iki ülke ilişkilerini kesintiye uğratmayacağını belirtti.

BİLGİ TALEP ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen haritayı paylaşmıştı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etmişti.

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