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Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri KYK yurtlarında halen 15 bin 756 vatandaşın bulunduğunu açıkladı.

04.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:28

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 51 ilde 78 yurdun, karantina yurdu olarak hizmet verdiğini bildirdi.

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Türkiye 'ye dönen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini geçirdiği Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, hummalı bir çalışma yürütülüyor.

"BU KRİTİK SÜRECİ EN MÜSPET ŞEKİLDE ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının, yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri, hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirdiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirilen toplantılarda, alınacak önlemlerin sürekli güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamaya geçildiğini belirtti.

Kovid-19 salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir gayretle çalıştığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Yurtlarımızdaki çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlama noktasında hummalı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların, bütün milletimiz için hakiki bir yuva olacak şekilde hizmet verdiğini belirterek, "Bu süreç tamamlandığında, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Milletimizin ve bütün insanlığın bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

51 İLDE BAKANLIĞA BAĞLI 78 YURT TAHSİS EDİLDİ

Bakan Kasapoğlu, şu ana kadar yurt dışından gelen 20 binin üzerinde vatandaşımızı bakanlık yurtlarında misafir ettiklerini vurguladı. 51 ilde toplam 78 bakanlık yurdunda karantina sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, karantina sürecini tamamlayarak evlerine dönenlerin ardından halen 15 bin 756 vatandaşımızın, bu yurtlarda misafir edildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, söz konusu yurtlarda toplam oda sayısının 26 bin 586, toplam kapasite sayısının ise 93 bin 145 olduğunu kaydederken, "Yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldıklarını özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 43 İLDE 66 YURT

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları için 43 ilde toplam 66 yurdu hazır hale getirdiklerini açıkladı. Bakanlığa bağlı yurtlarda şu ana kadar toplam 2 bin 369 sağlık çalışanına hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sağlık çalışanlarımızın rahat olmaları ve kendilerini iyi hissetmeleri adına bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Toplam 14 bin 381 odalı ve 51 bin 205 kapasiteli 66 yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. Tek amacımız, değerli çalışanlarımızın konforu ve rahatlığı" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Etiketler: Türkiye, Güncel

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Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
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