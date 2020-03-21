Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışından getirilecek 3 bin 358 Türk öğrencisnin Sakarya ve Samsun 'daki yurtlarda koronavirüs salgınına karşı karantinaya alınacağını açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki Türk öğrenciler de Türkiye 'ye getiriliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yurt dışından getirilecek öğrenci sayısını açıkladı.

"SAKARYA VE SAMSUN'DAKİ YURTLARA YERLEŞTİRİLECEK"

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Uçuş yasağı koyduğumuz bazı ülkelerdeki öğrencilerimiz oradaki misyonlarımıza başvurarak, başkonsolosluklarımızabaşvurarak tahliye talebinde bulundular.

Biz de bir çalışma başlattık, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den öğrencilerimizi ülkemize getirme kararı aldık. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getireceğiz. Tabi gelince de karantinaya tabi tutulacaklar. Sakarya ve Samsun'daki yurtlara yerleştirilecekler."