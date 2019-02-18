Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

"OPERASYONEL FAALİYETLER SIRASINDA ŞEHİT OLDU"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."