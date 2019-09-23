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Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yangın!

Zincirlikuyu metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü..

23.09.2019 16:55

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