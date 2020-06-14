Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı

İstanbul Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinin müdahale ettiği çantanın içinden elektrik kabloları ve günlük eşyalar çıktı.

14.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:15

Ekipleri harekete geçiren olay Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak içerisinde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik görevlisine aktarırken olay polis ekiplerine bildirildi.

ÇANTANIN İÇİNDEN ELEKTRİK KABLOLARI ÇIKTI

Çantanın olduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel kıyafetlerini giyerek çantayı açtı. Çanta içinden elektronik kablolar, üçlü priz ve elbise parçaları çıktı.

Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı

SEFERLER BİR SÜRE AKSADI

İncelemeler sırasında bir süre durağa yolcu alınmazken, metrobüsler seferlerine Zincirlikuyu istasyonunda durmayarak yollarına devam etti. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Metrobüs Durağı, Zincirlikuyu, 3. Sayfa, Haber

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