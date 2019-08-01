Ziraat Bankası konut kredisinde faizi indirdi

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından, Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına indirdi.

Banka, 500 bin TL'ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerinin maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu. Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

EKONOMİDE FAİZ VE ENFLASYON GELİŞMESİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 19,75'e çekmişti. 27 Temmuz'da atılan adımla 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleştirilmiş olmuştu.

Dün de Enflasyon Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13,9'a düşürüldüğünü söylemişti. Para politikasına yönelik mesaj da veren Uysal, "Kararlarımız büyük ölçüde açıklanan verilere bağlı olacak. Enflasyonda ana eğilime bakan bir çerçeveyi esas alacağız" demişti.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

Salı günü basın mensuplarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faizde indirim sürecine girildiğini belirterek, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" demişti.