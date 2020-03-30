3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL’nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatacak. Talep eden vatandaşlar, 6 ayı geri ödemesiz, 36 ay eşit taksitte 10 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

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