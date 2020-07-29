Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor: 2 Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta Bilal'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

76. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Onur'un vuruşu üstten auta çıktı.

89. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın yerden vuruşunu kaleci Uğurcan tek hamlede kontrol etti.

90+8. dakikada Bilal'in pasında topu sürerek ceza sahası içine giren Sörloth'un şutunu kaleci Marafona kurtardı.

90+9. dakikada Sosa'nın attığı uzun topta ceza sahası içinde buluşan Sörloth, yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx (Manuel da Costa dk. 90+1 ?), Hüseyin xx, Campi xx, Novak xx (Ahmet dk. 78 xx), Sosa xx, Abdülkadir Parmak xx (N'Diaye dk. 90+1 ?), Abdülkadir Ömür xxx, Ekuban x (Bilal dk. 41 ?), Guilherme xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Hosseini, Serkan, Doğan, Nwakaeme, Yusuf

Teknik Sorumlu: Eddie Newton

Alanyaspor: Marafona xx, Juan Fran xx, Coulker xx, Siopis x (Salih dk. 54 xx), Nsakala xx, Tzavellas xx, Ceyhun xx (Mustafa dk. 74 xx), Efecan xx (Onur dk. 63 xx), Bakasetas xx, Junior Fernandes xx, Cisse xx

Yedekler: Cenk, Baiano, Kaan, Welinton, Lokman, Musa, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 25), Sörloth (dk. 90+9) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Siopis (Alanyaspor), Campi, Pereira (Trabzonspor) - İSTANBUL