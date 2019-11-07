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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'daki otizmli çocukların yuhalanma iddiasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Selçuk, "Öğrencilerimizi inciten olay eğitim sistemimizle örtüşmüyor." dedi.

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:02

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli çocukların yuhalanması iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada "Engelli çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesine münferit bir olayın yaşanmış olması kabul edilemez. Otizmli çocuklar ve ailelerini inciten olay eğitim sistemimizle örtüşmüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup velinin, okulda otizmli çocukları istemediği için yuhalayarak protesto ettiği iddia edilmişti. Bu bilgi sonrası da olaya çığ gibi tepki gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray Valiliği ise yaptığı açıklamada yuhalama iddilarını yalanlayarak, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor

Ziya Selçuk, Güncel


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