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Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Zonguldak'ta patlama meydana gelen maden ocağında kaybolan 2 işçinin arama çalışmalarında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

25.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:22

'ta maden ocağında patlama meydana geldi. 1 işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı. 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken acı geldi. Çalışmalar neticesinde bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında yaralı kurtulan işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Madende meydana gelen metan gazı patlamasından iki işçi etkilendi. İşçilerden Bahri Yeniay (51) bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yeniay, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı işçi Bahri Yeniay hastaneye kaldırıldı

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan henüz ismi öğrenilemeyen ve ocakta mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine güvenlik güçleri, tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak, Kilimli, Maden, Güncel


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