Son dakikada gelen gol sonrası Ali Koç çılgınlar gibi sevindi!

Fenerbahçe, Süper Ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir'i 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın attığı golle 2-1 mağlup etti. Son dakikada gelen gol sonrası futbolcularve teknik heyet büyük sevinç yaşarken, Başkan Ali Koç'un sevinci de görülmeye değerdi.

Zorlu mücadeleyi eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününde izleyen Ali Koç, Nabil Dirar'ın golünden sonra adeta kendinden geçti.

O anlar objektiflere işte böyle yansıdı: