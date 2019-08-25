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Son dakikada gelen gol sonrası Ali Koç çılgınlar gibi sevindi!

Medipol Başakşehir mücadelesini TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dakikada gelen gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

25.08.2019 14:34
Son dakikada gelen gol sonrası Ali Koç çılgınlar gibi sevindi!

Fenerbahçe, Süper Ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir'i 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın attığı golle 2-1 mağlup etti. Son dakikada gelen gol sonrası futbolcularve teknik heyet büyük sevinç yaşarken, Başkan Ali Koç'un sevinci de görülmeye değerdi.

Zorlu mücadeleyi eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününde izleyen Ali Koç, Nabil Dirar'ın golünden sonra adeta kendinden geçti.

O anlar objektiflere işte böyle yansıdı:

Son dakikada gelen gol sonrası Ali Koç çılgınlar gibi sevindi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Başakşehir, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (2)
W: REKABET VE DENGE İÇİN BU SENE BUNLARI ŞAMPİYON YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR. . .
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F: ya bi sie bro ya kendi çöplüğünde oyna :D
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