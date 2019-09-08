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Son dakikada gelen gol sonrası futbolseverler, Sergen Yalçın'a teşekkür etti!

A Milli Takımımız, Andorra'yı Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Futbolseverler de geçtiğimiz sezon Ozan'ı Alanyaspor'a transfer eden ve 24 yaşındaki oyuncuyu tekrar futbola döndüren Sergen Yalçın'a teşekkür etti.

08.09.2019 10:57

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'ndeki 5. maçında Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 12'ye çıkardı. Futbolseverler de Ozan'ı tekrar futbol sahnesine sunan Sergen Yalçın'a sosyal medyadan teşekkür etti.

KOCAMAN VE COCU KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Bilindiği üzere Ozan Tufan, AykutKocaman'dan sonra geçen sezonun başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu tarafından da kadro dışı bırakılmış ve uzun bir süre resmi maça çıkmamıştı. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük potansiyeli olan Ozan Tufan'ın sarı lacivertli takımdan kiralanmasını istemişti.

SERGEN YALÇIN AMACINA ULAŞTI

7 Şubat'ta, "Ozan Tufan'ı, futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz." diyen Sergen Yalçın amacına ulaştı. Bu sezon Fenerbahçe'nin değişmez isimlerinden biri olan milli oyuncu, Andorra mücadelesinde de 3 puanı getiren golü kaydetti. Sosyal medya kullanıcıları da Ozan'ı tekrar Türk futboluna kazandıran Sergen Yalçın'ı unutmadı.

Son dakikada gelen gol sonrası futbolseverler, Sergen Yalçın'a teşekkür etti!

A Milli Futbol Takımı, Sergen Yalçın, Ozan Tufan, Andorra, Spor

YORUMLAR (1)
MİSAFİR: sergen yalcin nicin bjk kulubunde teknik direktor degil annamiyorum eger avcidan daha iyi degilse biyiklarimi keserim
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