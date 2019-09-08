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Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi!

A Milli Takımımız, Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakikada gelen gol sonrası milli oyuncuları ayakta alkışladı.

08.09.2019 00:37

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Vodafone Park'ta karşılaştığı Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte protokolden takip etti.

SOYUNMA ODASINDA OYUNCULARI TEBRİK ETTİ

Erdoğan 89. dakikada gelen gol sonrası milli takımı ayakta alkışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç sonrası soyunma odasına giderek karşılaşmayı kazanan A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi!

A Milli Futbol Takımı, Nihat Özdemir, Andorra, Politika, Spor

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