23.06.2019 17:50
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Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler

Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler

Arnavutköy'de vatandaşlar oy kullanımının bitimine dakikalar kala okula koşarak geldiler.

Arnavutköy 'de vatandaşlar oy kullanımının bitimine dakikalar kala okula koşarak geldiler. Vatandaşlar son dakikada oylarını kullanırken, saat 17.00 itibari ile okulların kapıları kapatılarak sayım işlemine başlanıldı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullanacak vatandaşlar okullara akın etti. Oy kullanımının saat 17.00 itibariyle bittiği seçimler, geç kalan vatandaşlara adeta ter döktürdü. Okulların kapıları kapatılmadan önce binaya girmeye çalışan ve koşuşturan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy'de bulunan bir ortaokula eşi ve çocuklarıyla gelen bir vatandaş koşarak okulun içine girerken, binaları karıştıran ve saniyeler kala okula giren başka bir vatandaş oy verebilmek için saniyelerle yarıştı. Kapılar kapanmadan önce koşarak okula girmeye çalışan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı. Oy kullanım saatinin dolması ile okulların kapıları kapatılarak sayım işlemine başlanıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul , Arnavutköy , Güncel

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