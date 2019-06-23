23.06.2019 17:57
Haberler » “genel“ » Haber

Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler

Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler Arnavutköy'de vatandaşlar oy kullanmanın bitimine dakikalar kala koşarak okula geldi Kapılar kapanmadan önce son dakika oy kullanan vatandaşlar kameralara böyle yansıdıİSTANBUL - Arnavutköy'de vatandaşlar oy kullanımının bitimine dakikalar kala...

Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler
Arnavutköy 'de vatandaşlar oy kullanmanın bitimine dakikalar kala koşarak okula geldi
Kapılar kapanmadan önce son dakika oy kullanan vatandaşlar kameralara böyle yansıdı
İSTANBUL - Arnavutköy'de vatandaşlar oy kullanımının bitimine dakikalar kala okula koşarak geldiler. Vatandaşlar son dakikada oylarını kullanırken saat 17.00 itibari ile okulların kapıları kapatılarak sayım işlemine başlanıldı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullanacak vatandaşlar okullara akın etti. Oy kullanımının saat 17.00 itibariyle bitecek olması son dakikada oy kullanacak vatandaşlara adeta ter döktürdü. Okulların kapıları kapatılmadan önce binaya girmeye çalışan ve koşuşturan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy'de bulunan bir ortaokula eşi ve çocuklarıyla gelen bir vatandaş koşarak okulun içine girerken, binaları karıştıran ve saniyeler kala okula giren başka bir vatandaş oy verebilmek için saniyelerle yarıştı. Kapılar kapanmadan önce koşarak okula girmeye çalışan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı. Oy kullanımı saatinin dolması üzerine okulların kapıları kapatılarak sayım işlemine başlanıldı.Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler
Kaynak: İHA
İstanbul , Arnavutköy , Genel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:35 İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı...
18:33 Düğünlerini bırakıp oy kullandılar
18:18 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
18:10 Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
18:03 Antalya'ya havadan turist yağıyor
17:59 İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi, oylar sayılıyor
17:57 Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler