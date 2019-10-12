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Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Son dakikalarda gelen golde Burak Yılmaz yürekleri ağıza getirdi.

12.10.2019 10:09

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun golüyle mağlup ederek grupta liderliğini sürdürdü. Son dakikalarda gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşanırken, gol sırasında Burak Yılmaz ise futbolseverlerin yüreklerini ağza getirdi.

BURAK YILMAZ DOKUNSA GOL İPTAL OLACAKTI

Arnavutluk savunmasının yaptığı büyük hata sonrasında Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ancak yanında bulunan Burak Yılmaz boş kaleye giden topa dokunsaydı pozisyon ofsayt olacak ve gol iptal edilecekti.

Yaşanan bu pozisyon sonrası sosyal medyada Burak Yılmaz için birçok mesaj atıldı. İşte atılan mesajlardan bazıları:

Cenk Tosun attığı gol sonrası korkuttuCenk Tosun attığı gol sonrası korkuttu

Türkiye Arnavutluk maçı özeti izle Türkiye 1 - 0 Arnavutluk özetTürkiye Arnavutluk maçı özeti izle Türkiye 1 - 0 Arnavutluk özet

Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Arnavutluk, Spor

YORUMLAR(5)
CANBERKDAL:Güneş hoca sakatlıktan yeni çıkan burağı, 39 yaşındaki emreyi ne zaman oynamazsa içim ala ala bağıra bağıra milli maçları izleyeceğim. Şimdi de izliyorum ama 2 kişi eksik oynayınca takım zevk vermiyor
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ADINIZI YDEAZINHKN:ALLAH İÇİNŞU BURAGI KADROYA ALMAYIN
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ÖMERR:mıllı formayı giyen hepinizin o kacaman yüreginden öpüyorum
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OFSIDE KING:BURAK ORADA BENCE TOPA YETİŞEMEDİĞİ İÇİN VURAMADI YOKSA AFFETMEZDİ
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POLAT:burak güldürdü komikti
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