Son depremler 12 Haziran: Ankara'da 2 deprem!

Ankara'nın farklı bölgelerinde 5 saat arayla iki deprem gerçekleşti. Vatandaşları korkutan bu doğal felaket, Ankara'nın Bala ve Mamak ilçelerinde oldu. Ankara Bala'da hissedilen ilk deprem 18.55'de ve 2.3 büyüklüğündeydi. Saat 00.10'da yaşanan ikinci deprem ise Ankara'nın Mamak ilçesinde 2.6 büyüklüğünde oldu. İşte 12 Haziran gerçekleşen son depremler ve AFAD konuyla ilgili açıklamada bulundu.

12 HAZİRAN SON DEPREMLER: ANKARA'DA DEPREM!

Ankara'da 5 saat arayla peş peşe meydana gelen depremler farklı bölgelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın yayımladığı verilere göre, Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen depremin saat 18.55'de, 2.3 büyüklüğünde, 39.3891 enlemi, 32.9900 boylamında ve 7.08 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Diğer bir deprem ise yine AFAD'ın yayımladığı verilere göre, Ankara'nın Mamak İlçesinde gerçekleşti. Saat 00.10'da hissedilen gelen depremin, 2.6 büyüklüğünde, 39.8888 enleminde, 33.0443 boylamında ve 6.97 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Bala ve Mamak ilçeleri olan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu.