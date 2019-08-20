Son depremler 20 Ağustos: Ankara'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son dakika depremlerine göre bu sabah saatlerinde Ankara'da deprem oldu. Depremin şiddeti 3,4 olarak ölçüldü. Diğer yandan geçen hafta 6 şiddetinde sarsılan Denizli'de artçı depremler devam ediyor. İşte 20 Ağustos Salı günü son depremleri...

ANKARA DEPREM ŞİDDETİ VE MERKEZ ÜSSÜ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklama göre sabah 05.07'de derinliği 7,4 km olan ve merkez üssü Mamak olan 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Bugün içinde gerçekleşen son depremlere göre saat 7,37'de merkez üssü Çardak/Denizli olan, 6,4 kim derinliğinde 3,9 şiddetinde bir deprem oldu.

SON DEPREMLER 20 AĞUSTOS

SAAT DERİNLİK ŞİDDET MERKEZ ÜSSÜ

10:31:03 - 12.8 - 1.9 CARDAK (DENIZLI)

09:58:13 -7.3 -2.8 UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)

08:19:21 -12.9 -1.8 CARDAK (DENIZLI)

07:37:08 -6.4- 3.9 CARDAK (DENIZLI)

06:56:35- 7.3 -1.9 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

06:12:27 -5.0- 2.2 SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

06:05:23- 17.4 -2.0 GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM)

05:07:34 -7.4- 3.4 MAMAK (ANKARA)

02:41:02 -13.1 -2.2 PAZARCIK-GUMUSOVA (DUZCE)

Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi