Son depremler - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

Büyük Elazığ depreminin ardından bölgede artçılar sürüyor. Aynı zamanda Akdeniz, Ege ve Marmara'da da depremlar yaşanmaya devam ediyor. Depremler Van , Malatya, Manisa, Elazığ, Adana - Osmaniye çevresinde yoğunlaşıyor. En büyük artçı deprem ise 4.9 ile Van Ermişler'de görüldü. Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri, deprem haritası...

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin elde ettiği verilere göre, en son nerede deprem oldu? En büyük artçı deprem hangisi? Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından anlık son dakika depremlerini araştırıyor. İşte, son depremler:

2020.04.03 - 10:02:52 - 2.2 - KOCASABAN-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 09:37:04 - 1.4 - MARMARA DENIZI

2020.04.03 - 09:33:08 - 2.4 - AKBULAK-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 09:16:30 - 2.0 - OVAPINAR-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 09:10:43 - 1.9 - ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.03 - 09:08:22 - 2.5 - KUMLUCA-(VAN)

2020.04.03 - 09:02:44 - 1.8 - OVAPINAR-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 08:57:04 - 2.9 - KARAAGAC-(VAN)

2020.04.03 - 08:53:05 - 2.1 - KELLE-(VAN)

2020.04.03 - 08:50:34 - 2.8 - AKCIFT-(VAN)

2020.04.03 - 08:47:59 - 2.6 - BAGDASAN-(VAN)

2020.04.03 - 08:46:18 - 2.9 - KOSK KOYU-MURADIYE (VAN)

2020.04.03 - 08:44:23 - 4.9 - ERMISLER-(VAN)

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