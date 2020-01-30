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Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise'den yeni bir paylaşım daha geldi. Son zamanlarda moda olan bol paça pantolon ile çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi.

30.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:56

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı , yeni paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini bir kez daha çekmeyi başardı.

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'O Ses Türkiye' programında jürilik yapan ve sık sık konserlerle sahneye çıkan Hadise, yoğun tempodan vakit buldukça hesabından cesur paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü şarkıcı bu kez, sevenlerini eskilere götürecek anlamlı bir paylaşımda bulundu.

BOL PAÇA PANTOLON FURYASINA HADİSE DE KATILDI

Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan ve genellikle giydiği cesur ve cüretkar elbiselerle dikkat çeken Hadise, bu kez son zamanlarda moda olan bol paça pantolon ile çekilmiş pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin yeni paylaşımına 293 binin üzerinde beğeni geldi.

HADİSE'NİN GARDIROBU SERVET DEĞERİNDE

Öte yandan, 'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu.

"Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" denilen 34 yaşındaki popçunun, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.

Son dönemde moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı

O Ses Türkiye, Instagram, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (45)
MEL:Kız bu ne üşütmeyesinde . Bak şimdi sana eleştirı yapanlar olursa bende katılacağım sırasımı bunu koymanın zamanımızda bile bilemi yapıyorsun diyeceğim haberin olsun deli.
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JOATRON:Sonunda en azından pantalon giymiş, hep altsız geziyordu.
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YOZGATLİ:hic yakismamis
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AZİZ:ALLAH BELANI VERSİN, SENİNDE SENİN GİBİLERİNDE, SİZİ ÜMMETİ MÜSLÜMANIN BAŞINA BELA EDENLERİNDE.
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PEDER:aziz burda ne işin var. . git ibadetinle meşgul ol. . magazin sayfasına gelip beddua edeceğine. . . o2 israfı
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ÖZBAY:Hadise çok güzel gürünüyor ama elektrik vermiyor ahlakı buzan bir bayan gürüyorum
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ELEKTRİK İDARESİ:Bilader senin trafo patlamış onun için elektrik alamıyorsundur.Kedidir o kedi.
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7 7
AVNİ:hadisem sesinle fiziğinle 10 numarasın Türkiyenin en çekici kadınısın.sana çok aşığım.
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NİNEN YAŞINDA, AZCIK SAYGI LA)))
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EVO TAVA:seviyosan git konus bence. . . ama gercekten seviyosan, gonul eglendreceksen bosver. degmez.
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