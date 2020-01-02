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Son dönemin en dikkat çeken oyunu Çıplak Vatandaşlar

Mucize Doktor dizisinde de yeralan usta oyuncu Reha Özcan ve oynadığı rollerde performanslarıyla dikkat çeken Alican Altun ile başrolünü paylaştığı yepyeni tiyatro oyunu 'Çıplak Vatandaşlar' ile seyirci karşısına çıkıyor.

02.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:45 Son dönemin en dikkat çeken oyunu Çıplak Vatandaşlar

Simon Beaufoy'un yazdığı, dilimize Şükran Yücel'in çevirdiği, ülkemizde de 'Anadan Doğma' ismiyle daha önce vizyona giren komedi filmi 'Full Monty'nin tiyatroya uyarlaması olan Çıplak Vatandaşlar'da; Sheffield'da işsiz kalan 6 adamın acınası halleri, zekice yazılan hınzır esprilerle dolu, eğlenceli ve sevimli bir komediye dönüşür.

Özelleştirildiği için kapanan Sheffield çelik fabrikası çalışanları artık işsizdir. Yıllarını mesleklerine vermiş bu deneyimli işçiler, geçinemez hale gelirler. İçlerinden Gaz'ın aklına bir fikir gelir. Şehirdeki kadınların genç erkek striptizcilere gösterdiği büyük ilgi Gaz'ı ve diğer işsiz arkadaşlarını da yanına alarak striptiz dünyasına adım atmaya ve para kazanmaya iter. Çelik Striptizciler'i böyle kurarlar. Ancak striptiz nasıl yapılır hiçbir fikirleri yoktur. Üstelik rekabet büyüktür ve bilmedikleri bu yolda başlarına gelmedik kalmaz.

Her yerde karşılaşılan işsizlik sorununu; seyirciye sempatik gelecek karakterlerle ve kendine özgü mizah anlayışıyla anlatan oyun, eğlendirirken düşündürüyor ve sürprizli finali ile izleyiciyi ters köşe yapıyor.

Yönetmen Laçin Ceylan imzasıyla tiyatroya taşınan ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Çıplak Vatandaşlar, 10 Ocak Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicisi ile buluşacak.


Simon Beaufoy, Şükran Yücel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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