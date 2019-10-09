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Son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatı Nizip'e ulaştı

Son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatı Nizip'e ulaştı 150 araçlık askeri konvoy Nizip'e ulaştıGAZİANTEP - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı.

09.10.2019 16:51
Son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatı Nizip'e ulaştı
150 araçlık askeri konvoy Nizip'e ulaştı
GAZİANTEP - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip'e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemeleri bulunan konvoyun yolculuğu Şanlıurfa'nın Suriye sınırına doğru devam ediyor.
Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük konvoyu Gaziantep'ten yola çıktı. Gaziantep 5. Zirhli Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, ağır silahlı pikap araçlar, operasyonda görev alacak askerler ile mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep'in Nizip ilçesine ulaştı. Nizip'ten geçiş yapan yaklaşık 150 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametine doğru yolculuğuna devam eden hareket etti. İlçede sevkiyatı gören vatandaşlar ise askerlere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar el sallayarak, askerlere dua etti
Geniş güvenlik tedbirleri arasında seyir eden askeri konvoyun Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gittiği öğrenildi.
Son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatı Nizip'e ulaştı

Türkiye, Fırat, Nizip, Genel

Kaynak: İHA

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