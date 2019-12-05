'Son Durak' operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edildi

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 41 kişiden 8'i tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan 28 yabancı uyruklu kadından 23'ü sınır dışı edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi neticesinde kentteki 4 eğlence merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı. Fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 13 zanlı ile fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan 8 kişi tutuklanırken aracılık eden diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından salıverilen 28 kadından 23'ü ise sınır dışı edildi.

OPERASYONA "SON DURAK" ADI VERİLMİŞTİ

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 1 Aralık'ta eğlence merkezlerinde fuhşa yönelik düzenlenen "son durak" operasyonunda 28'i yabancı uyruklu 41 kişi gözaltına alınmıştı.