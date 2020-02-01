Son düzenleme ile yetkileri artırılan bekçiler ne kadar maaş alıyor?

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR?

Yaşanan bu gelişmeler sonrası herkes bekçilerin ne kadar maaş aldığını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili yapılan araştırmada göreve yeni başlayan lise mezunu bekçinin 5 bin 71, ön lisans ve lisans mezunu bekçinin ise 5 bin 78 lira maaş aldığı ortaya çıktı.

DERECE YÜKSELDİĞİNDE MAAŞ DA YÜKSELİYOR

Lise mezunu bekçinin maaşı derecesi yükseldiğinde 5 bin 467 liraya, ön lisans ve lisans mezunlarının maaşları da 1. dereceye geldiklerinde 5 bin 625 liraya yükseliyor.

DURDURMA İÇİN MAKUL NEDEN

Bekçilerin durdurma yetkisini kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekecek. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamayacak. Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek. Bu kişilere kimliğini ispatlamada gerekli kolaylık gösterilecek. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilecek.