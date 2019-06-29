29.06.2019 15:59
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Son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti

Son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Trabzon 'un Sürmene ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Bayburt Üniversitesi 'nde memur olarak görev yapan Satılmış Karslı, sabah saatlerinde Trabzon'un Sürmene ilçesine gelerek arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Dalga nedeniyle bir süre sonra akıntıya kapılan Karslı, suda çırpınmaya başlayan Karslı'nın yardımına arkadaşları koştu. Bu esnada olay yerinden geçen Sür-Ak Arama Kurtarma Başkanı Ahmet Cerrah da kıyafetlerini çıkartarak denize atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla denizden çıkartılan Karslı yapılan ilk müdahalenin ardından Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karslı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yozgatlı olduğu öğrenilen Satılmış Karslı, bugün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte geldiği Sürmene ilçesinde son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti. - TRABZON
Kaynak: İHA
Bayburt Üniversitesi , Sabah , Trabzon , Sürmene , 3. Sayfa

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