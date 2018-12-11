Son Gün" Oyunu Sahnelendi

Bozüyük
Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri'nde "Son Gün" adlı oyun sahnelendi.
Metristepe Kültür Merkezinde, Aydın
Arıt'ın yazdığı, Ozan Sevinç'in yönettiği 2 perdelik komedi oyunda, Feyza Sevil Güngör, Ozan Sevinç, Burak Cem Gürel, Umut Kaya, Seda Naz ve Ali Hüseyin Gültekin rol aldı.
Oyun sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, oyunculara plaket vererek, "Başarılı bir performansla tiyatroyu bizlere sunan oyunculara ve salonu dolduran tiyatroseverlere teşekkür ederim." dedi.
Aydın,Bozüyük
11 Aralık 2018 Salı 11:27