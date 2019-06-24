24.06.2019 13:32
Haberler » Magazin » Haber

Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy'dan takipçilerine çağrı: Hesabımı terk etsinler

Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy, hakkında ortaya atılan iddialar için paylaşım yaparak takipçilerine seslendi. Ulusoy, "Beni hedef alanların hesabımı acil terk etmeye davet ediyorum" notunu paylaştı.

Son günlerde, her söylediği ve yaptığı ile dikkat çeken manken Özge Ulusoy , sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili paylaşımlarına devam ediyor

"YALANLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI BİR DÖNEME GİRDİK"

Hakkında çıkan iddialar yüzünden zor günler geçiren Güzel manken, " Astrolojik olarak maskelerin düştüğü, her insanın hakikatinin görünür olduğu, yalanların ortaya çıktığı bir döneme girdik" diyerek göndermede bulundu. Ulusoy, paylaşımının sonuna " Hadi inşallah tüm yalanlar ortaya çıksın. Herkese iyi haftalar" notuyla temennisini dile getirdi.

"HESABIMI TERK ETMEYE DAVET EDİYORUM"

Ulusoy "Ateş olmayan yerden duman çıkmazcılarla' neden sencileri acabacılarla birlikte acil bir şekilde hesabımı terk etmeye davet ediyorum... Yolları açık olsun... Çünkü her nedense ya sahte hesaplarya da beni hala takipteler ve çoğunluğu da kadın. Kalan dostlarım ve tatlı takipçilerimle paylaşımlarıma devam edeceğim" kendisine bu eleştiriyi yöneltenlerin hesabını takipten çıkmalarını istedi.

Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy'dan takipçilerine çağrı: Hesabımı terk etsinler
manken , acil , özge ulusoy , ulusoy , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(4)
12345:NERDE ZENGİN VAR PARASI VAR ORDA SEN OLDUĞUN İÇİN BİZ ÖZÜR DİLERİZ KUSURA BAKMA. AMA O ÇOKOMELLİ PARA İÇİN BİLE ÇEKİLMEZ Bİ STANDARTIN OLSUN :)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MIRMIR:Bunun neresi güzel allah aşkına, çirkin ördek
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DURAĞAN:çokta cingöz olurlar kendileri her haltı yiyip mağdur edebiyatı yaparlar biz ne mal olduğunuzu biliyozki
Yayından Kaldır
19 0
Cevap yaz
RACO:incilden bir parça paylaşmış heralde Allah kurtarsın nediyelim Allah hidayet versin teknelerde falan iş pişirirkende bunları hatırlar inşallah
Yayından Kaldır
11 1
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
14:17 Usta sanatçı Enis Fosforoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
13:31 Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy'dan takipçilerine çağrı: Hesabımı terk etsinler
11:46 Cenk Küpeli, "Demet Şener istenmeyen gelin oldu" iddialarına son noktayı koydu
11:14 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
10:40 Kadir Doğulu'dan otizmli çocuklara destek
10:15 Şeyma Subaşı'ndan aylar sonra gelen Acun Ilıcalı itirafı: Keşke aynı yaşta olabilseydik!
02:38 Nagehan Alçı, "Binali Yıldırım kaybetti" deyip yayını terk etti!