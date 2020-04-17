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Son Hitit şehri Karatepe Aslantaş dünya kültür mirasına girdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan son Hitit şehri Karatepe Aslantaş arkeolojik sit alanı ve açık hava müzesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine girdi.

17.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:55
Son Hitit şehri Karatepe Aslantaş dünya kültür mirasına girdi
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde bulunan son Hitit şehri Karatepe Aslantaş arkeolojik sit alanı ve açık hava müzesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine girdi.

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) ve Kadirli Kaymakamlığınca 2019 yılında ortaklaşa hazırlanan UNESCO başvurusu sonuçlandı. Karatepe Aslantaş arkeolojik sit alanı ve açık hava müzesi UNESCO dünya kültür mirası geçici listesine girdi.

Kararı UNESCO resmi internet sitesinden de yayınladı. Alınan karar için Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karatepe Aslantaş arkeolojik alanı çok şükür UNESCO 'Dünya Mirası Geçici Listesine' alındı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Karatepe Aslantaş müzesinin Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olduğunu belirten Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ise, "Tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla kadar uzanan Karatepe Aslantaş açık hava müzesi Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olmasının yanı sıra Hitit dili çift taraflı yazı sayesinde Kadirli'de çözülmüştür. Birçok eser toprak altından çıkarıldığı için günümüze kadar korunarak gelmiştir. Burada emeği geçen başta arkeolog Prof. Dr. Halet Çambel'e çok teşekkür ediyorum. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı ve Kadirli Kaymakamlığının ortak projesi ile UNESCO'ya başvuru yapıldı. Şu anda UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine giren Karatepe Aslantaş açık hava müzesi bu yönleriyle gezilmeye görülmeye değer bir yer. Şu anda Korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı ancak bu salgın bittikten sonra yerli ve yabancı turistleri Kadirlimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Karatepe Aslantaş açık hava müzesi Kadirli ilçesi, Kızyusuflu köyü sınırları içerisinde, 638 rakımlı tepede, Karatepe'nin kuzeyindedir. Kadirli'nin güneydoğusunda olup ilçeye 22 kilometre, Osmaniye'ye 30 kilometre, Adana'ya ise 130 kilometre uzaklıkta. Karatepe, geç Hitit çağında (M.Ö. 8. yy) Adana ovası hükümdarı Asativatas tarafından, krallığını kuzeydeki vahşi kavimlere karşı korumak üzere, bir hudut kalesi olarak yaptırılmış. Kurucusundan dolayı Asativadaya adını alan bu yer M.Ö. 725-720 tarihlerinde Asur Kralı 5 Salamonsor veya M.Ö. 680 yılında Asarhaddon tarafından ele geçirilmiş, yakılıp yıkılmıştır. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Karatepe, Osmaniye, Kadirli, Güncel
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