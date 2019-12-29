Son kez gittiği Somali'den acı haberi geldi

SOMALİ'deki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 2 Türk vatandaşından biri olan Turan Sevi'nin (67) Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde yas var. Halide Sevi, eşinin son kez Somali'ye gittiğini belirterek, "Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yaktı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren onlarca kişi ile birlikte buraya çalışmaya giden Türk vatandaşlarından kepçe operatörü Mehmet Kaplan (48) ile usta başı Turan Sevi de yaşamını yitirdi. Acı haber, evli, 3 çocuk, 6 torun sahibi Turan Sevi'nin Aydın'ın Efeler ilçesi, Emirdoğan Mahallesi'ndeki ateş düşürdü.

HAYALİ 5 AY ÖNCE ALDIĞI BAHÇELİ EVDE YAŞAMAKTI

2 ay önce Somali'ye gittiği ve giderken ailesine 'Bu son gidişim' diyen Sevi'nin döndüğünde 5 yıl önce aldığı bahçeli evde yaşamayı hayali kurduğu öğrenildi. Ancak yaşanan terör olayının babalarını bu hayalinden ettiğini belirten kızları Demet Keser ve Dilek Akbaş ve Gülden Girgin, anneleri Halide Sevi ile gözyaşı döktü. Halide Sevi'nin 'Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak, cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yakması yürekleri dağladı. Emrah Çevik de dayısını kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"O bizim her şeyimizdi. Herkes terörü lanetliyor ama sonuç olarak halen daha dünyanın her yerinde terör saldırıları oluyor. Bir türlü bitmek bilmedi. Neyi paylaşamıyor bu insanlar, bilmiyoruz. Saldırıda ölen diğer aileler gibi bizim de ocağımıza ateş düştü. Biraz borcu vardı onu da kazanıp ödedikten sonra 5 yıl önce aldığı bahçeli evine yerleşip, rahat bir yaşam sürecekti. Ama dönemedi. Yaşamak istediği bahçesini bir daha göremedi. Şirket yetkilisi de dayımın naaşı ile birlikte uçakla geliyor. Somali Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanımız aradı. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Teröre çanak tutan, bundan nemalanan kim varsa Allah'ın bütün gazabı onların üzerine olsun."

Somali'deki bombalı saldırıda ölen Turan Sevi ve Mehmet Kaplan'ın cenazeleri havayoluyla önce Ankara'ya, buradan da karayoluyla memleketlerine getirilecek.

Sevi'nin cenazesi yarın (pazartesi) öğlen Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol Camisi'nde kılınacak namazın ardından Umurlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Mehmet Kaplan'ın Denizli'nin Sarayköy içesinde toprağa verileceği ancak yeri ve zamanın henüz kesinlik kazanmadığı öğrenildi.